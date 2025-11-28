Stadt will Sicherheit in Gemeindebauten erhöhen

Auf lange Sicht sollen alle Häuser Geräte bekommen

Ziel von Wiener Wohnen ist es, sämtliche Häuser – Neubauten verfügen bereits über entsprechende Geräte – mit den Meldern auszurüsten. „Klar ist, dass es dabei nicht um Monate, sondern eher um Jahre geht“, so die Hausverwaltung. Die Kosten werden aus dem jeweils laufenden Budget getragen. „Abhängig von der Nachfrage rechnen wir für 2026 mit maximal einer Million Euro“, heißt es.