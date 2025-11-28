Stadt will Sicherheit in Gemeindebauten erhöhen

Bewohner von Gemeindebauten können jetzt kostenlos Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder nachrüsten lassen. Die Aktion ist freiwillig. Los geht es im Dezember in den Bezirken 10, 12 und 23.
Von den 220.000 Wohnungen im Gemeindebau haben 147.000 Wohnungen noch keinen Rauchwarnmelder. Daher startet die Stadt Wien ab Dezember eine Nachrüstungsaktion. Auf freiwilliger Basis und kostenlos für die Mieter.
„Rauch- und CO-Warnmelder retten Leben, weil sie frühzeitig Alarm geben – in Momenten, in denen jede Minute zählt. Mit dieser Aktion stärken wir den Schutz und die Sicherheit der Bewohner“, erklärt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.
Los geht es in den Bezirken 10, 12 und 23. Die Aktion wird von einer Informationskampagne begleitet. Im Mittepunkt steht das Maskottchen „Smokey“, das in Stiegenhäusern und auf Türnanhängern auf die unkomplizierte Terminvereinbarung aufmerksam macht. Einfach 05 75 75 75 anrufen und Monteur und Melder kommen, sobald der Gemeindebau an der Reihe ist.
Auf lange Sicht sollen alle Häuser Geräte bekommen
Ziel von Wiener Wohnen ist es, sämtliche Häuser – Neubauten verfügen bereits über entsprechende Geräte – mit den Meldern auszurüsten. „Klar ist, dass es dabei nicht um Monate, sondern eher um Jahre geht“, so die Hausverwaltung. Die Kosten werden aus dem jeweils laufenden Budget getragen. „Abhängig von der Nachfrage rechnen wir für 2026 mit maximal einer Million Euro“, heißt es.
