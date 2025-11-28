Woran ich mich erinnere: „Besser sie ist tot!“

Als vor Jahren ein afghanisches Mädchen aus Favoriten von ihrem Bruder erstochen wurde, zeigte die Mehrheit unserer muslimischen Schüler Verständnis für die Tat. Gerade jetzt erinnere ich mich wieder an Aussagen wie: „Besser sie ist tot. Sonst ist es die Ehre von der ganzen Familie. Mein Bruder würde das auch tun.“