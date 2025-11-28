23 Festnahmen bei Schwerpunktaktion in Wien

Die Bilanz fällt deutlich aus: Bei den Kontrollen in Döbling, Brigittenau und Floridsdorf gab es 126 Identitätsfeststellungen nach dem Fremdenpolizeigesetz, 36 Anzeigen und fünf Anzeigen nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Zusätzlich wurden 19 weitere Verwaltungsanzeigen ausgestellt.