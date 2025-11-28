23 Festnahmen bei Schwerpunktaktion in Wien

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei gemeinsam mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl eine großangelegte Schwerpunktaktion im Verkehr in mehreren Bezirken durchgeführt. Insgesamt wurden 23 Personen festgenommen.
Die Bilanz fällt deutlich aus: Bei den Kontrollen in Döbling, Brigittenau und Floridsdorf gab es 126 Identitätsfeststellungen nach dem Fremdenpolizeigesetz, 36 Anzeigen und fünf Anzeigen nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Zusätzlich wurden 19 weitere Verwaltungsanzeigen ausgestellt.
Acht Alkotests durchgeführt
Bei der Verkehrskontrolle wurden acht Alkotests durchgeführt, ein Lenker verweigerte den Alkotest – ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem gab es eine Anzeige wegen Verletzung der Gurtenpflicht.
Weitere polizeiliche Maßnahmen
Im Rahmen der Aktion kam es außerdem zu 51 Identitätsfeststellungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz sowie 13 Feststellungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz. Die Einsatzkräfte führten 33 Personendurchsuchungen, 23 Fahrzeug- bzw. Behältnisdurchsuchungen und zwei Durchsuchungen von Räumen durch.
Ermittelt wurde auch für die Justiz: Sechs Aufenthaltsermittlungen wurden für das Gericht durchgeführt. Zudem stellten die Beamten Suchtmittel sicher – eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz folgte.
Wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit
Die Polizei betont in einer Aussendung, dass das engagierte Einschreiten der eingesetzten Beamten einmal mehr einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in den betroffenen Bezirken geleistet habe.
