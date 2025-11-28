Tritte und Schläge: Polizei stoppt drei Räuber

Gegen 18.30 Uhr sprach ein 41-Jähriger die Beamten einer Fußstreife bei der Gumpendorfer Straße an: Er sei in der Station von zwei Unbekannten attackiert worden. Einer habe ihm die Kopfhörer vom Kopf gerissen. Als er sich wehrte, habe er einen Fußtritt in den Bauch bekommen – der zweite soll ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen haben.