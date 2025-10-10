Mozarteum eröffnet neuen Standort im Kurgarten

Baurecht für Uni anstatt Luxushotel

Die Stadt Salzburg stellt zudem das Baurecht für die Liegenschaft zur Verfügung. Das Mozarteum erhält für den Großteil der Vertragslaufzeit von 60 Jahren einen vergünstigten Zins. Die lange Zeit frei gebliebenen Fläche am ehemaligen Kurhaus-Areal war einer der letzten, begehrten Altstadt-Bauplätze. Wünsche und Ideen für eine Bebauung als Luxushotel oder Amtsgebäude der Stadt gab es viele. Geworden ist es schließlich ein Haus für Musik und Kunst.