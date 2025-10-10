Insolvenzen von Firmen in Salzburg angestiegen

Im Berichtszeitraum wurden 139 Firmeninsolvenzverfahren abgeschlossen. In mehr als einem Drittel dieser Fälle wurde ein Entschuldungsantrag – meist in Form eines Sanierungsplans – angenommen. In 38,13 Prozent der beendeten Verfahren kam es zu Auszahlungen an die Gläubiger, während in 20,14 Prozent der Fälle keine Quote ausgeschüttet werden konnte (sogenannte Nullquoten).