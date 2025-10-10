„Ich bin ein kreativer Krieger, ein Kunstsoldat!“

Sie sind bekannt für Ihre Bühnen-Intensität. Wie finden Sie Kraft für Ihre vielen Rollen? Oder stehen Sie immer unter Strom?

Ich tanke auch durch meine Rollen auf. Ich tue mir schwer, nicht in Bewegung zu sein. Natürlich brauche ich auch Ruhe. Ich lege viel Wert auf eine jährliche Kur und versuche auch so oft wie möglich Ayurveda Retreats in Indien zu besuchen, aber mir ist Strom schon lieber als Stillstand – eines meiner bekanntesten Formate heißt ja auch „Jedermann Reloaded“. In meinen Formaten ist meine ganze Kraft drin, da ist meine Energie drin und von dort bekomme ich sie auch.