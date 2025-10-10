Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Philipp Hochmair

„Ich bin ein kreativer Krieger, ein Kunstsoldat!“

Kultur
10.10.2025 12:55
Philipp Hochmair: „Ich tanke auch durch meine Rollen auf. Ich tue mir schwer, nicht in Bewegung ...
Philipp Hochmair: „Ich tanke auch durch meine Rollen auf. Ich tue mir schwer, nicht in Bewegung zu sein.“(Bild: Stephan Bruckler)

Im Sommer stand Philipp Hochmair als Jedermann in Salzburg auf der ganz großen Bühne. Diesen Samstag ist der vielfach ausgezeichnete Schauspieler im intimeren Rahmen zu erleben. Er liest Kafkas „Prozess“ im frisch renovierten Jugendstiltheater in Wien. Wir haben ihn vorab zum Interview gebeten.

0 Kommentare

„Krone“: In „Jedermann“ verkörpern Sie den reichen Mann, der mit dem Tod konfrontiert wird – in „Der Prozess“ einen Charakter, der von einem undurchschaubaren System verfolgt wird. Was verbindet diese Figuren für Sie? 
Philipp Hochmair: Beide Rollen zeigen einen Menschen in einer Extrem-, in einer Grenzsituation – und beide überleben diese nicht. Der eine erfährt den nahenden Todeszeitpunkt, der andere wacht in einer vollkommen absurden, für ihn nicht nachvollziehbaren und nicht kontrollierbaren Situation auf und ergibt sich ihr schlussendlich bis zu seiner Hinrichtung. Die Verbindung ist also durchaus diese Grenzsituation, in die ich mich hineinspiele und somit für mich die Möglichkeit, meine ganze Emotion, meine Kraft in die Performance zu legen.

Zitat Icon

Ich definiere mich über die Energie, die im Raum zwischen mir und dem Publikum frei wird.

Philipp Hochmair

Welche Beziehung haben Sie zu Franz Kafka? 
Kafkas sehr klare und sachliche Sprache ermöglicht es mir besonders gut, durchaus komplexe Themen in einer sehr bildhaften und Impuls-starken Performance auf die Bühne zu bringen. Aus der sachlichen Beschreibung einer Extremsituation wird eine energiegeladene Performance. Für mich das perfekte Match.

Kafka im Jugendstiltheater

  • Das Jugendstiltheater war einst Teil der ehemaligen Landes-Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof und wurde als „Gesellschaftshaus“ für kulturelle und therapeutische Zwecke errichtet. Heute ist das denkmalgeschützte Gebäude im Otto Wagner Areal als Veranstaltungsstätte genutzt.
  • Philipp Hochmair liest am 11. Oktober um 20 Uhr Franz Kafkas „Der Prozess“. Das Jahrhundertwerk schildert die verstörende Geschichte des Bankangestellten Josef K., der am Morgen seines 30. Geburtstages vor Gericht gestellt wird, ohne jemals zu erfahren, was ihm zur Last gelegt wird. 

Bei Lesungen entsteht eine spezielle Nähe zum Publikum. Was macht für Sie den Reiz dieser Soloabende aus?
Ich bin ein Kunstsoldat, ein kreativer Krieger. Ich brauche bei meinen Performances die Nähe zum Publikum. Ich schöpfe aus der Interaktion – aus der Resonanz – viel Kraft. Ich bin einfach kein klassisches Ensemblemitglied, ich definiere mich über die Energie, die im Raum zwischen mir und dem Publikum frei wird.

Zitat Icon

Mir ist Strom schon lieber als Stillstand!

Philipp Hochmair

Das Jugendstiltheater öffnet nach der Renovierung wieder seine Türen. Was bedeutet Ihnen dieser Ort persönlich, warum lesen Sie hier gerade „Der Prozess?
Ich bin in Wien geboren und auch wenn ich viel reise und unterwegs bin, habe ich zu Wien eine besondere Beziehung. Ich finde es großartig, dass das Otto Wagner Areal auch ein Platz ist, an dem Kunst und Kultur hochgehalten wird. Die aufwändige Renovierung des Jugendstiltheaters, die Verknüpfung von Geschichte mit Moderne entspricht meinem Naturell. Mit Kafkas „Prozess“ kann ich diese Verknüpfung ideal in Szene setzen.

Bei den Salzburger Festspielen stand Philipp Hochmair mit „Buhlschaft“ Deleila Piasko als ...
Bei den Salzburger Festspielen stand Philipp Hochmair mit „Buhlschaft“ Deleila Piasko als „Jedermann“ auf der Bühne.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Sie sind bekannt für Ihre Bühnen-Intensität. Wie finden Sie Kraft für Ihre vielen Rollen? Oder stehen Sie immer unter Strom?
Ich tanke auch durch meine Rollen auf. Ich tue mir schwer, nicht in Bewegung zu sein. Natürlich brauche ich auch Ruhe. Ich lege viel Wert auf eine jährliche Kur und versuche auch so oft wie möglich Ayurveda Retreats in Indien zu besuchen, aber mir ist Strom schon lieber als Stillstand – eines meiner bekanntesten Formate heißt ja auch „Jedermann Reloaded“. In meinen Formaten ist meine ganze Kraft drin, da ist meine Energie drin und von dort bekomme ich sie auch.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
157.297 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
122.855 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
119.617 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1360 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
797 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Kultur
Philipp Hochmair
„Ich bin ein kreativer Krieger, ein Kunstsoldat!“
„Krone“-Interview
Kool Savas: „So soll unser schlechtester Tag sein“
Jetzt Tickets sichern!
Kultige Michael-Jackson-Show in Wien erleben!
„Fesselnd & visionär“
Literaturnobelpreis geht an László Krasznahorkai
Österr. Buchpreis
Nominierte Vielfalt vom Epos bis zum Gedichtband
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf