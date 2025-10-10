Titelträgerin schon vor dem Start entthront

Am Wochenende findet in Manavgat (Tur) die Europameisterschaft im Küstenrudern statt. Mit Tabea Minichmayr ist die Titelverteidigerin im Einer am Start, darf aber nur im Zweier starten. Dort ist eine Sache besonders wichtig.
Vier Siege und „Queen of Beach Sprint“. Die Saison startete für Küstenruderin Tabea Minichmayr (Möve Salzburg) hervorragend. Dann stieg allerdings Magdalena Lobnig ein. Die Kärntnerin ist im Einer aktuell stärker, darf in dieser Disziplin auch bei der anstehenden Europameisterschaft in Antalya (Tur) starten, was auch Minichmayr anerkennt: „Schlussendlich hat sie sich durchgesetzt, aber ich bin nicht so weit weg.“ Da es pro Nation nur einen Startplatz gibt, bleibt dieses Duell auch in Zukunft und womöglich auch mit Hinblick auf die Olympia-Premiere 2028 in Los Angeles (USA) heiß.
Ziel lautet Viertelfinale
Die Salzburgerin, immerhin 2024 den EM-Titel geholt, kann ihre Goldene im Einer also nicht wiederholen. „Natürlich ist es schade. Aber Magdi ist auch Weltmeisterin und das passt schon so.“ Somit greift die 26-Jährige im ebenfalls olympischen Mixed-Doppelzweier mit Paul Ruttmann (Gmundner Ruderverein) an. In Portugal sind die beiden schon zusammen gefahren, ansonsten haben sie noch nicht so viel Wettkampferfahrung zusammen im Boot. Dabei ist das in dieser Disziplin das A und O.
Bei der Selektion zur EM vor wenigen Wochen waren die beiden aber das schnellste Duo. „Das ist eine Herausforderung, weil du ständig den Partner wechselst. Wer sich am besten anpassen kann, hat einen Vorteil“, weiß Minichmayr über die Auswahl. Was für sie und Ruttmann in der Türkei möglich ist? „Es ist richtig schwer zu sagen. Von den 21 gemeldeten Booten kenne ich drei oder vier. Top acht, also Viertelfinale, ist mal unser Ziel.“
