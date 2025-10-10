Titelträgerin schon vor dem Start entthront

Bei der Selektion zur EM vor wenigen Wochen waren die beiden aber das schnellste Duo. „Das ist eine Herausforderung, weil du ständig den Partner wechselst. Wer sich am besten anpassen kann, hat einen Vorteil“, weiß Minichmayr über die Auswahl. Was für sie und Ruttmann in der Türkei möglich ist? „Es ist richtig schwer zu sagen. Von den 21 gemeldeten Booten kenne ich drei oder vier. Top acht, also Viertelfinale, ist mal unser Ziel.“