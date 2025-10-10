Hallein übernachtet als Erster, Debüttor bei Gala

Kantersieg als Balsam für die Seele

Indes ließ Straßwalchen, das erst in der Vorwoche nach drei heftigen Niederlagen wieder voll angeschrieben hatte, Puch nicht den Hauch einer Chance. Wildmann umkurvte die Defensive der dezimierten Gäste kurzerhand im Alleingang über die rechte Seite (16.) – 1:0. Neun Minuten später geriet ein wiederholter Querpass in der statischen Gäste-Verteidigung zu kurz, Wildmann krallte ihn sich und schloss eiskalt ab. Nach der Pause erhöhte Haller nach einem Freistoß, der ihm vor die Füße fiel (58.), ehe der emotional schönste Treffer des Tages fiel. Nach Lochpass schob Greiner ein (77.). „Für ihn freut es mich besonders. Er ist ein Jahr ausgefallen, konnte sich endlich belohnen“, strahlte Coach Bernhard Huber-Rieder. Der Joker hatte sich nach seinem Wechsel aus Faistenau im Vorjahr in der Vorbereitung das Kreuzband gerissen und war erst spät zurückgekehrt. Den Endstand fixierte Oberascher (86.). „So ist das bei uns. Zweimal verlierst du, dann gewinnst du wieder zweimal hintereinander. Wichtig ist, dass unsere Ausfälle jetzt auch wieder zurückkommen“, war der Coach happy.