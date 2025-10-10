Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Hallein übernachtet als Erster, Debüttor bei Gala

Salzburg
10.10.2025 22:53
Müller (13) fixierte Halleins Heimsieg gegen Henndorf.
Müller (13) fixierte Halleins Heimsieg gegen Henndorf.(Bild: Adi Aschauer)

Mission erfüllt, wenn auch mit etwas Bauchweh. Zum Start der elften Runde legte Hallein in der Salzburger Liga vor, sprang durch das 3:1 nach 0:1-Rückstand gegen Henndorf über Nacht an die Spitze. Indes fertigte Straßwalchen Puch mit 5:0 ab und feierte den Premierentreffer eines Langzeitausfalls. 

0 Kommentare

Kaum hatte das Spiel begonnen, lag Aufsteiger Henndorf in Führung. „Ich war nach dem Ehrenanstoß noch nicht mal auf der Tribüne“, war Hallein-Sportchef David könig fassungslos. Was war passiert? Ein Verteidiger rutschte weg, Chudoba zog von links außerhalb des Strafraums ab. Der aufspringende Ball änderte die Richtung und Goalie Vincetic wurde im kurzen Eck düpiert (2.). „So ein Tor auf unserem Acker. Danach waren Nervosität und Hektik bei uns zu spüren“, fand Trainer Christoph Lessacher. Der aber in der Kabine die richtigen Worte fand. Nach Wiederanpfiff drehte seine junge Equipe in neun Minuten das Spiel. Huremovic glich nach verlängertem Einwurf per Kopf aus (66.), 80 Sekunden nach Wiederanpfiff schloss Tanzberger verdeckt und trocken ins lange Eck ab (68.) und im Konter vollendete Müller (75.) zum Endstand. Hallein ist Erster, die Konkurrenz im Aufstiegsrennen am Sonntag gefordert. „Da können wir vom Liegestuhl aus zusehen“, befand König.

Lesen Sie auch:
Dass Austria Salzburg unter diesem Namen in der 2. Liga Österreichs spielt, hat auch mit Harald ...
Genau 20 Jahre her
So lief Austria Salzburgs Auferstehung wirklich ab
07.10.2025
Lösung gefunden
Austria Salzburg wechselt seinen Trainingsplatz
10.10.2025
Nach zwei Jahren
Trainer verlässt im Winter Salzburger Westligisten
09.10.2025

Kantersieg als Balsam für die Seele
Indes ließ Straßwalchen, das erst in der Vorwoche nach drei heftigen Niederlagen wieder voll angeschrieben hatte, Puch nicht den Hauch einer Chance. Wildmann umkurvte die Defensive der dezimierten Gäste kurzerhand im Alleingang über die rechte Seite (16.) – 1:0. Neun Minuten später geriet ein wiederholter Querpass in der statischen Gäste-Verteidigung zu kurz, Wildmann krallte ihn sich und schloss eiskalt ab. Nach der Pause erhöhte Haller nach einem Freistoß, der ihm vor die Füße fiel (58.), ehe der emotional schönste Treffer des Tages fiel. Nach Lochpass schob Greiner ein (77.). „Für ihn freut es mich besonders. Er ist ein Jahr ausgefallen, konnte sich endlich belohnen“, strahlte Coach Bernhard Huber-Rieder. Der Joker hatte sich nach seinem Wechsel aus Faistenau im Vorjahr in der Vorbereitung das Kreuzband gerissen und war erst spät zurückgekehrt. Den Endstand fixierte Oberascher (86.). „So ist das bei uns. Zweimal verlierst du, dann gewinnst du wieder zweimal hintereinander. Wichtig ist, dass unsere Ausfälle jetzt auch wieder zurückkommen“, war der Coach happy.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
163.335 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
130.935 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.490 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1370 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1226 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
924 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf