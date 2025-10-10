Snowboard-Ass: „Für mich zählt nur Olympia“

Wenn sich die Stars von Ski Austria Anfang Oktober im Salzburger Europark treffen, steht fest: Weit ist es bis zu den ersten Bewerben der neuen Saison wirklich nicht mehr. Für Snowboarderin Anna Gasser war der Termin in Salzburg besonders: „Für mich ist es der Startschuss, dass ich wieder auf Schnee darf“, sagte die Kärntnerin, die in den vergangenen Monaten verletzt zusehen musste. Mit den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina wartet für die 34-Jährige das klare Saisonhighlight, bei dem sie in den vergangenen beiden Editionen Gold geholt hat.