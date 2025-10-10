Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖSV-Einkleidung

Snowboard-Ass: „Für mich zählt nur Olympia“

Salzburg
10.10.2025 19:56
Alessandro Hämmerle und Sabine Payer freuen sich bereits auf die Olympischen Spiele in Italien.
Alessandro Hämmerle und Sabine Payer freuen sich bereits auf die Olympischen Spiele in Italien.(Bild: Tröster Andreas)

Viele ÖSV-Stars können die Olympische Spiele in Italien kaum mehr erwarten. Bei der traditionellen Einkleidung im Salzburger Europark war die Laune unter den Athleten gut. Als Model fühlt sich ein Skisportler aber nicht ganz so wohl.

0 Kommentare

Wenn sich die Stars von Ski Austria Anfang Oktober im Salzburger Europark treffen, steht fest: Weit ist es bis zu den ersten Bewerben der neuen Saison wirklich nicht mehr. Für Snowboarderin Anna Gasser war der Termin in Salzburg besonders: „Für mich ist es der Startschuss, dass ich wieder auf Schnee darf“, sagte die Kärntnerin, die in den vergangenen Monaten verletzt zusehen musste. Mit den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina wartet für die 34-Jährige das klare Saisonhighlight, bei dem sie in den vergangenen beiden Editionen Gold geholt hat.

Die Stars Tschofenig, Hauser, Stadlober und Kraft (v. li.).
Die Stars Tschofenig, Hauser, Stadlober und Kraft (v. li.).(Bild: Tröster Andreas)
Stefan Brennsteiner gab fleißig Autogramme.
Stefan Brennsteiner gab fleißig Autogramme.(Bild: Tröster Andreas)
Superadler Stefan Kraft.
Superadler Stefan Kraft.(Bild: Tröster Andreas)
Skisprung-Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig.
Skisprung-Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig.(Bild: Tröster Andreas)
Vincent Kriechmayr.
Vincent Kriechmayr.(Bild: Tröster Andreas)
Marco Schwarz.
Marco Schwarz.(Bild: Tröster Andreas)

„Voll im Fokus auf Spiele“
Apropos Olympia: Bei vielen ÖSV-Stars ist der Großevent unter den fünf Ringen schon ganz fest in den Köpfen, ein ständiger Begleiter. „Es ist alles darauf ausgelegt. Seit April bin ich voll im Fokus auf die Spiele. Natürlich will ich dort erfolgreich sein“, gewährte der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter einen Blick ins persönliche Kopfkino.

Lesen Sie auch:
5:1-Sieg für Farmteam
Zell wurde im Salzburg-Derby von Juniors überrannt
09.10.2025
Küstenrudern
Titelträgerin schon vor dem Start entthront
10.10.2025

Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle bläst ins gleiche Horn. „Für mich zählt in dieser Saison nur Olympia“, freut sich der Vorarlberger, der 2022 in Peking Gold abstaubte. Ob er schon im Kalender die verbleibenden Tage bis zum Start zählt? „Nein, so extrem bin ich nicht“, lacht der 32-Jährige.

Neben vielen Autogrammen gab es am Ende auch die altbekannte Modenschau. „Ich freue mich riesig“, hatte Riesentorläufer Stefan Brennsteiner zuvor mit einem Augenzwinkern gesagt und gescherzt: „Manuel (Feller ließ zur Vorsicht aus, Anm.) ist ausgefallen, deswegen bin ich da. Ich habe ihn hinausgegrätscht.“

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
163.601 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
152.359 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
128.749 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1370 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1226 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
914 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf