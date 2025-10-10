Eisbullen ziehen gegen Wien Kopf aus der Schlinge

Dabei fing eine aufgrund vieler Strafen zerfahrene Partie denkbar schlecht an. Ausgerechnet Tom Raffl, der nach dem Odense-Spiel mehr Disziplin forderte, musste bereits früh unter die Dusche. „Check gegen den Kopf“ lautete das Urteil der Schiedsrichter. „Heute war das keine Sache der Disziplin“, so Viveiros, der anders als die meisten Fans im Stadion eine gute Partie sah und nach einem kapitalen Nienhuis-Schnitzer auch ein Gegentor in eigener Überzahl miterleben musste.