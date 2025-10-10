ÖVP und FPÖ fordern gemeinsam mehr Miet-Kauf

Gleich mehrere Punkte bereiten den Salzburger Stadtpolitikern von ÖVP und FPÖ beim Entwurf des Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) Kopfzerbrechen – und lassen beide Parteien vorerst dagegen stimmen. Das REK selbst legt die Grundlage für die Frage fest, wie sich die Stadt Salzburg in den kommenden 25 Jahren weiterentwickeln soll. Zentrale Punkte darin drehen sich etwa darum, wo die Stadt wachsen kann und wie der herrschenden Wohnungsnot – vor allem im geförderten Bereich – begegnet wird.