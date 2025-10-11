Für St. Johann steht „Löwenaufgabe“ im Ländle an

Auf das Trainerbeben folgt für Westligist St. Johann die „Löwenaufgabe“ bei Dornbirn. Interimistisch übernimmt Juniors-Trainer Ekrem Alan bei den Wölfen, der am Freitag noch in der 2. Landesliga an der Seitenlinie stand und den Pongauern in Vorarlberg schon etwas zutraut.
Der Donnerstag hatte es in sich. Zuerst erklärte Trainer Christoph Knaus seinen Rücktritt bei Wals-Grünau zum Herbstsaison-Ende. Dann gingen auch noch St. Johann und Coach Andreas Scherer getrennte Wege. „Auch wenn ich Andreas Scherer sehr schätze, war nach den letzten Spielen klar, dass wir reagieren müssen“, erklärte St. Johanns Präsident Josef Klingler die Entscheidung.
Es wird eine Löwenaufgabe, es geht nur über Kampf und Einstellung
Interimstrainer Ekrem Alan
Auf das Trainerbeben folgt wieder der Alltag in der Regionalliga West. Wenn die Pongauer heute (15) bei Dornbirn antreten, wird Ekrem Alan interimistisch an der Seitenlinie stehen. Der eigentliche Juniors-Coach schwang mit seinen „Mannen“ gestern noch in der 2. Landesliga gegen Piesendorf das Zepter, heute steht die Westliga an. „Eine coole Sache, aber auch ein großer Sprung“, weiß der Übungsleiter. Der aber auch etwas mitnehmen will: „Es wird eine Löwenaufgabe, es geht nur über Kampf und Einstellung.“
Indes beginnt die Abschiedstour für Christoph Knaus auf Grünaus Trainerbank mit einer Heimpartie gegen Hohenems. Kuchl gastiert bei Kitzbühel, Bischofshofen in Lauterach und der FC Pinzgau hat Kufstein zu Gast.
