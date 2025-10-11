Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Trainerbeben

Für St. Johann steht „Löwenaufgabe“ im Ländle an

Salzburg
11.10.2025 07:00
St. Johann (Bytyqi, re.) will etwas aus Dornbirn mitnehmen.
St. Johann (Bytyqi, re.) will etwas aus Dornbirn mitnehmen.(Bild: Tröster Andreas)

Auf das Trainerbeben folgt für Westligist St. Johann die „Löwenaufgabe“ bei Dornbirn. Interimistisch übernimmt Juniors-Trainer Ekrem Alan bei den Wölfen, der am Freitag noch in der 2. Landesliga an der Seitenlinie stand und den Pongauern in Vorarlberg schon etwas zutraut.

0 Kommentare

Der Donnerstag hatte es in sich. Zuerst erklärte Trainer Christoph Knaus seinen Rücktritt bei Wals-Grünau zum Herbstsaison-Ende. Dann gingen auch noch St. Johann und Coach Andreas Scherer getrennte Wege. „Auch wenn ich Andreas Scherer sehr schätze, war nach den letzten Spielen klar, dass wir reagieren müssen“, erklärte St. Johanns Präsident Josef Klingler die Entscheidung.

Zitat Icon

Es wird eine Löwenaufgabe, es geht nur über Kampf und Einstellung

Interimstrainer Ekrem Alan

Auf das Trainerbeben folgt wieder der Alltag in der Regionalliga West. Wenn die Pongauer heute (15) bei Dornbirn antreten, wird Ekrem Alan interimistisch an der Seitenlinie stehen. Der eigentliche Juniors-Coach schwang mit seinen „Mannen“ gestern noch in der 2. Landesliga gegen Piesendorf das Zepter, heute steht die Westliga an. „Eine coole Sache, aber auch ein großer Sprung“, weiß der Übungsleiter. Der aber auch etwas mitnehmen will: „Es wird eine Löwenaufgabe, es geht nur über Kampf und Einstellung.“

Lesen Sie auch:
Die Austria beim Training in Rif.
Lösung gefunden
Austria Salzburg wechselt seinen Trainingsplatz
10.10.2025

Indes beginnt die Abschiedstour für Christoph Knaus auf Grünaus Trainerbank mit einer Heimpartie gegen Hohenems. Kuchl gastiert bei Kitzbühel, Bischofshofen in Lauterach und der FC Pinzgau hat Kufstein zu Gast.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
171.495 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
132.100 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
114.424 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1372 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1112 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
925 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf