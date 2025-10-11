Für St. Johann steht „Löwenaufgabe“ im Ländle an

Auf das Trainerbeben folgt wieder der Alltag in der Regionalliga West. Wenn die Pongauer heute (15) bei Dornbirn antreten, wird Ekrem Alan interimistisch an der Seitenlinie stehen. Der eigentliche Juniors-Coach schwang mit seinen „Mannen“ gestern noch in der 2. Landesliga gegen Piesendorf das Zepter, heute steht die Westliga an. „Eine coole Sache, aber auch ein großer Sprung“, weiß der Übungsleiter. Der aber auch etwas mitnehmen will: „Es wird eine Löwenaufgabe, es geht nur über Kampf und Einstellung.“