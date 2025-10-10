Eishockeylegende Koch ab sofort „Herr Fachlehrer“

Amal Clooney stiehlt ihrem George die Show!
Roter-Teppich-Glamour
Auf dem Eis holte er mit KAC und Salzburg unglaubliche zehn Meistertitel – beruflich schlägt „Krone“-Kolumnist Tommy Koch jetzt eine neue Laufbahn ein. Der 42-Jährige wird Fachlehrer für Englisch und Fitness in der Fachberufsschule 2 in Klagenfurt. Sein Ex-Kollege Alex Cijan arbeitet indes in der HAK in Klagenfurt.
Rekordhalter mit unglaublichen 1187 Einsätzen in Österreichs Top-Liga, 24 Saisonen lang Profi, zehn Meistertitel – Tommy Koch war auf dem Eis mehr als nur ein Musterschüler. Und jetzt? Wechselt er die Fronten – und wird ab sofort Lehrer!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.