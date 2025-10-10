Eishockeylegende Koch ab sofort „Herr Fachlehrer“

Auf dem Eis holte er mit KAC und Salzburg unglaubliche zehn Meistertitel – beruflich schlägt „Krone“-Kolumnist Tommy Koch jetzt eine neue Laufbahn ein. Der 42-Jährige wird Fachlehrer für Englisch und Fitness in der Fachberufsschule 2 in Klagenfurt. Sein Ex-Kollege Alex Cijan arbeitet indes in der HAK in Klagenfurt.