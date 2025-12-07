Mit der Koralm entsteht ein neuer Arbeitsmarkt

Mehr Wettbewerb, mehr Lohn

Und diese Belebung des Arbeitsmarktes soll auf beiden Seiten der Pakt spürbar sein. Wedenig rechnet mit ersten konkreten Zahlen und Effekten innerhalb von drei Jahren – besonders Hochqualifizierten eröffnen sich neue Möglichkeiten. Vom neuen Wirtschaftsraum und dem folgenden Wettbewerb mit anderen Regionen erwartet sich der AMS-Chef auch einen Anstieg des Lohnniveaus.