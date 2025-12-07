Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen die Wiener Austria!

Bundesliga
07.12.2025 05:14
Zuletzt sind weder der WAC noch die Wiener Austria siegreich gewesen – gibt’s heute einen ...
Zuletzt sind weder der WAC noch die Wiener Austria siegreich gewesen – gibt’s heute einen Gewinner?(Bild: GEPA)

16. Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt die Wiener Austria. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Drei Spiele in Folge ist die Wiener Austria zuletzt nicht als Verlierer vom Platz gegangen, dennoch hat das jüngste Heim-0:0 gegen die WSG zumindest spielerisch zu wünschen übriggelassen. Nicht beunruhigen hingegen muss Violett der Blick auf die so ausgeglichene Tabelle. Der Abstand zur Spitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte, die sollen nun beim WAC eingefahren werden. Allerdings liegt man auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern, die nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren wollen.

„Müssen mit Entschlossenheit und Überzeugung auftreten!“
„Der WAC verfügt über eine Mannschaft mit viel Erfahrung. Wir müssen mit Entschlossenheit und Überzeugung auftreten. Dann bin ich sicher, dass wir etwas mitnehmen können“, betonte Austria-Coach Stephan Helm. Mit dem Kreuzbandriss von Stürmer Manprit Sarkaria erhielt er unter der Woche die jüngste Hiobsbotschaft, Kelvin Boateng könnte einspringen. Denn Sanel Saljic, der erst kürzlich wieder ins Teamtraining zurückgekehrt war, ist nach einer Erkrankung fraglich.

„Wir haben eine gute Reaktion gezeigt!“
Atalan hofft auf eine Leistung wie in der zweiten Hälfte beim jüngsten 0:1 in Ried. Da brachte man sich mit Pech und schließlich einer Unaufmerksamkeit in der Nachspielzeit zwar um Zählbares, wusste dem Trainer aber offensiv besser zu gefallen. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und ein gutes Spiel gemacht“, erklärte Atalan, der nach dessen Sperre in der Innenverteidigung wieder auf Chibuike Nwaiwu zurückgreifen kann.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
145.005 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
123.376 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Burgenland
Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht
115.216 mal gelesen
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet ...
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen die Wiener Austria!
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen SCR Altach
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Das Grazer Derby Sturm gegen GAK!
2:2 gegen den LASK
Schmid: „So haben wir uns nicht mehr verdient“
Die Stimmen zum Spiel
Kulovits: „Das brauche ich niemandem zu erzählen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf