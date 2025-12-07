LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen die Wiener Austria!

Drei Spiele in Folge ist die Wiener Austria zuletzt nicht als Verlierer vom Platz gegangen, dennoch hat das jüngste Heim-0:0 gegen die WSG zumindest spielerisch zu wünschen übriggelassen. Nicht beunruhigen hingegen muss Violett der Blick auf die so ausgeglichene Tabelle. Der Abstand zur Spitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte, die sollen nun beim WAC eingefahren werden. Allerdings liegt man auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern, die nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren wollen.