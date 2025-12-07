LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen die Wiener Austria!

16. Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt die Wiener Austria. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Drei Spiele in Folge ist die Wiener Austria zuletzt nicht als Verlierer vom Platz gegangen, dennoch hat das jüngste Heim-0:0 gegen die WSG zumindest spielerisch zu wünschen übriggelassen. Nicht beunruhigen hingegen muss Violett der Blick auf die so ausgeglichene Tabelle. Der Abstand zur Spitze beträgt für den Fünften nur drei Punkte, die sollen nun beim WAC eingefahren werden. Allerdings liegt man auch lediglich zwei Zähler vor den siebentplatzierten Kärntnern, die nach zwei Niederlagen en suite Neo-Coach Ismail Atalan die ersten Punkte bescheren wollen.
„Müssen mit Entschlossenheit und Überzeugung auftreten!“
„Der WAC verfügt über eine Mannschaft mit viel Erfahrung. Wir müssen mit Entschlossenheit und Überzeugung auftreten. Dann bin ich sicher, dass wir etwas mitnehmen können“, betonte Austria-Coach Stephan Helm. Mit dem Kreuzbandriss von Stürmer Manprit Sarkaria erhielt er unter der Woche die jüngste Hiobsbotschaft, Kelvin Boateng könnte einspringen. Denn Sanel Saljic, der erst kürzlich wieder ins Teamtraining zurückgekehrt war, ist nach einer Erkrankung fraglich.
„Wir haben eine gute Reaktion gezeigt!“
Atalan hofft auf eine Leistung wie in der zweiten Hälfte beim jüngsten 0:1 in Ried. Da brachte man sich mit Pech und schließlich einer Unaufmerksamkeit in der Nachspielzeit zwar um Zählbares, wusste dem Trainer aber offensiv besser zu gefallen. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und ein gutes Spiel gemacht“, erklärte Atalan, der nach dessen Sperre in der Innenverteidigung wieder auf Chibuike Nwaiwu zurückgreifen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.