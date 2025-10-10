Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach heftiger Kritik

Generelle Hundeleinen-Pflicht kommt vorerst nicht

Politik
10.10.2025 12:31
Hunde sind hoch soziale Lauftiere und brauchen genügend Auslauf (Symbolbild).
Hunde sind hoch soziale Lauftiere und brauchen genügend Auslauf (Symbolbild).(Bild: Dyrefotografi.dk - stock.adobe.c)

Zahlreiche Tierschützer übten heftige Kritik an der geplanten generellen und ganzjährigen Hundeleinen-Pflicht, die die ÖVP in Kärnten umsetzen will. Nun wurde der Druck – auch vom Regierungspartner – wohl zu hoch.

0 Kommentare

„Ein voller Erfolg für den Tierschutz!“, freut sich SPÖ-Tierschutzsprecher Maximilian Rakuscha. Als „völlig überzogen“ und „Tierquälerei“ bezeichnete der Hundefreund die geplante Verordnung von Jagdreferent und LH-Stellvertreter Martin Gruber, mit der er alle Hunde in Kärnten ganzjährig an die Leine ketten will. Nur in Hundefreilaufzonen hätten die Tiere der Verordnung nach ihrem Drang nach freier Bewegung nachgehen dürfen. „Tierschutzwidrig“, wie auch die Tierschutzombudsfrau des Landes Kärnten findet.

„Haustierfeindliche Politik an die Leine!“
Nun können Tierschützer und Hundehalter aber aufatmen – zumindest vorerst. Denn aufgrund der zahlreichen kritischen Stellungnahmen zur Verordnung soll der Entwurf noch einmal überarbeitet werden: „Ich konnte mich mit meiner Forderung durchsetzen. Anstatt unseren Vierbeinern wird nun eine haustierfeindliche Politik an die Leine gelegt“, so Rakuscha, der sich mit seiner Kritik beim Koalitionspartner ÖVP wohl nicht besonders beliebt gemacht hat.

Lesen Sie auch:
Hunde sollen in Wäldern nicht mehr ohne Leine laufen dürfen – auch außerhalb der Brut- und ...
Neue Hundeverordnung
„Ganzjährige Leinenpflicht ist Tierquälerei!“
04.10.2025
Dafür oder dagegen?
Kärntner Hundeleinen-Pflicht sorgt für Diskussion
07.10.2025

Das Büro Martin Gruber gibt sich dazu wortkarg: „Es gab nie einen fixen Zeitpunkt, das Ziel war nur, dass die Verordnung heuer noch kommt – dabei bleibt es auch“, will man dort nichts von einer Verschiebung des Beschlusses wissen. Betont wird nur, dass der Entwurf zu 100 % mit dem Koalitionspartner SPÖ abgesprochen war.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
11° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
11° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
157.297 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
122.855 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
119.617 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1360 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
797 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Politik
Nach heftiger Kritik
Generelle Hundeleinen-Pflicht kommt vorerst nicht
10. Oktober
„Zusammenhalt statt Spaltung“ am Landesfeiertag
Sonderlandtagssitzung
Energie-Streit: „Mit FP geht in Kärnten Licht aus“
Im Budgetbericht
Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!
Am 10. Oktober
Vor 100 Jahren wurde erstes Heimatmuseum eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf