Generelle Hundeleinen-Pflicht kommt vorerst nicht

„Haustierfeindliche Politik an die Leine!“

Nun können Tierschützer und Hundehalter aber aufatmen – zumindest vorerst. Denn aufgrund der zahlreichen kritischen Stellungnahmen zur Verordnung soll der Entwurf noch einmal überarbeitet werden: „Ich konnte mich mit meiner Forderung durchsetzen. Anstatt unseren Vierbeinern wird nun eine haustierfeindliche Politik an die Leine gelegt“, so Rakuscha, der sich mit seiner Kritik beim Koalitionspartner ÖVP wohl nicht besonders beliebt gemacht hat.