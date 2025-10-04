„Ganzjährige Leinenpflicht ist Tierquälerei!“

„Leinenpflicht kann zu Aggressionssteigerung beitragen“

Als Grund für die Verschärfung wird der Schutz des Wildes genannt: „Frei laufende Hunde können Wildtiere beunruhigen und dadurch erheblichen Schaden am Wildtierbestand wie auch am Wald anrichten. Sie können durch die Verfolgung durch Hunde in Panik geraten, in einigen Fällen auch verletzt oder sogar getötet werden.“ Rechtfertigt das eine ganzjährige, generelle Leinenpflicht? Laut Wagner stütze sich diese Begründung auf „substanzlose Annahmen“ über mögliche Wildschäden durch frei laufende Hunde, für die es „keine belastbaren Zahlen“ gebe. Zudem widerspreche eine ständige Leinenpflicht den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes, weil Hunde hochsoziale Lauftiere seien und regelmäßigen Freilauf für ihr Wohlbefinden bräuchten: „Eine ständige Leinenpflicht kann daher zur Aggressionssteigerung bei Hunden, nicht nur gegenüber Hunden, sondern auch gegenüber den Menschen beitragen!“