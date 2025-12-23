„Lilihill“ ist jetzt wieder Flughafen-Eigentümer!

Fanz-Peter Orasch klagte dagegen. Und bekam nun – vertreten von Anwalt Dr. Christian Tschurtschenthaler – Recht. Denn die „Call-Option“ hätte laut Urteil vom 22. Dezember 2025 nur gezogen werden dürfen, wenn „Lilihill“ insolvent geworden oder die Passagierzahlen schuldhaft nicht erreicht worden wären. Beides verneinte das zuständige Handelsgericht Wien nun. An den schlechten Passagierzahlen wäre die Pandemie, also „höhere Gewalt“, schuld gewesen.