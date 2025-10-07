Kärntner Hundeleinen-Pflicht sorgt für Diskussion

Unzählige Reaktionen erhielten die „Krone“-Artikel zur geplanten Hundeleinen-Pflicht in Kärnten. In Foren und in den Kommentarspalten wurde hitzig diskutiert: „Das grundsätzliche Problem ist, dass viele Hundehalter ihren Hund nicht unter Kontrolle haben“, ärgert sich ein Nutzer im „Krone“-Forum: „Aber selbst wenn das Gesetz kommt, muss es halt auch überprüft werden und da scheitert es dann!“ Ein anderer sieht das Problem in zu wenigen Hundefreilaufzonen: „Dazu braucht es vielmehr Hundeauslaufzonen, die weiträumig sind.“ Manche Touristen sind ebenfalls nicht begeistert: „Somit ist Kärnten als Urlaubsziel gestrichen!“