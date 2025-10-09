Vermittler erklären Gaza-Krieg für beendet

Die nächste Phase des Plans sieht vor, dass ein internationales Gremium unter Führung von Trump und dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair eine Rolle in der Nachkriegsverwaltung spielen soll. Die Hamas sagte, die Regierung nur an eine palästinensische Technokraten-Regierung abzugeben, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) beaufsichtigt und von arabischen und muslimischen Ländern unterstützt werde. „Wir sind bereits dort“, sagte PA-Ministerpräsident Mohammad Mustafa.