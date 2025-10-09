Pflegende Angehörige trotz Belastung optimistisch

Beruhigend: Optimismus überwiegt noch

Fast die Hälfte glaubt dennoch daran, die Pflege noch länger leisten zu können. „Es droht noch keine Überlastung. Ohne die Angehörigen wäre das System aber vor einem Kollaps“, so Hilfswerk-Präsident Christian Struber. Wer übernimmt die Pflegerolle? In fast der Hälfte der Fälle sind es die Kinder, gefolgt vom Partner. Jeder zweite ist nebenbei berufstätig. In Dreiviertel der Betreuungssituationen lastet alles auf Frauen. Mehr als 40 Prozent sind froh über mobile Dienste. Jeder vierte Pflegebedürftige bezieht Pflegestufe 3. Der Pflegegrad wird steigen, so die Prognose.