Gemeinden fehlt der Überblick über eigene Firmen

Diese Daten leitete die Aufsicht dann genauso falsch an die Statistik Austria weiter. Die vom Statistikamt veröffentlichten Zahlen zu den Öffentlichen Finanzen sind die Grundlage für zahlreiche Entscheidungen, etwa geplante Einsparungen, Gehaltsverhandlungen oder ähnliches. Falsche Zahlen können also weitreichende Folgen haben. „Auf korrekte und vollständige Daten sollte deshalb dringend geachtet werden“, mahnt LRH-Direktor Ludwig Hillinger. Inwieweit die falsch gemeldeten Zahlen konkrete Auswirkungen auf Schuldenstände oder ähnliches hatten, wurde vom LRH nicht überprüft und ist somit auch nicht bekannt.