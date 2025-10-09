Krankenhaus Oberndorf: Der Verkauf ist jetzt fix

„Haben dem Land mehr als 22 Millionen Euro erspart“

Dass Krankenhäuser immer ein Minus einfahren, ist nicht überraschend. Gerade in Zeiten knapper Budgets können sich Gemeinden diese schlicht nicht mehr leisten. In Oberndorf wurde 2008 über einen Verkauf verhandelt, der nach dem Einstieg der Vamed hinfällig war. Diese beteiligte sich mit 49 Prozent und deckte jene Abgänge, die sonst zu Lasten der Gemeinde gegangen wären. „Dadurch haben wir dem Land seither mehr als 22 Millionen Euro erspart“, rechnet Djundja vor.