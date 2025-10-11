Die kleine Botin läuft jetzt wieder los

Warum ich seit ein paar Monaten laufe und wie ich motiviert bleibe. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Vor rund zwanzig Jahren habe ich das Laufen schon einmal versucht. Damals war es ein Pflichtprogramm, getrieben von den Schlagzeilen der Frauen-Magazine und geprägt mit dem Slim-Chic der 2000er Jahre. Ein Versuch, dünner zu werden und vielleicht auch um „dabei“ zu sein.
Während der Home-Phasen in 2020 habe ich es dann nochmals probiert, da war es dann der Versuch, etwas loszuwerden. Spaß hat es nie gemacht. Heute mit 45, nach zwei Kindern und inzwischen in einem ganz anderen Leben, ist alles anders. Ich finde Kraft, Ruhe und mit jedem Schritt und mit jedem Kilometer mich selbst. Das kam nicht beim ersten Lauf im März, sondern es war ein leiser Prozess, der mit dem ersten Schritt begonnen hat. Heute, nach etwas einem halben Jahr, ist das Laufen mein Ausgleich, mein Anker und mein Motor zugleich.
Was sich verändert hat? Ich sehe diesen Sport nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern als Begegnung mit mir selbst. Und gerade jetzt mit über 40 bringt der moderate Laufsport viele positive Aspekte mit sich: er stärkt das Herz-Kreislauf-System, kurbelt den Stoffwechsel an und hält die Muskeln stark und geschmeidig. Laufen in der Natur ist ein echter Stimmungsbooster, sogar wenn das Wetter „schlecht“ ist! Stresshormone fallen ab und ich finde sehr viel mentale Klarheit. Ich kann und ich will es. FÜR MICH. Es ist das Gefühl, lebendig zu sein! Mein Geheimnis? Nicht „weglaufen“, sondern „ankommen“!
