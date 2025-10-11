Die kleine Botin läuft jetzt wieder los

Während der Home-Phasen in 2020 habe ich es dann nochmals probiert, da war es dann der Versuch, etwas loszuwerden. Spaß hat es nie gemacht. Heute mit 45, nach zwei Kindern und inzwischen in einem ganz anderen Leben, ist alles anders. Ich finde Kraft, Ruhe und mit jedem Schritt und mit jedem Kilometer mich selbst. Das kam nicht beim ersten Lauf im März, sondern es war ein leiser Prozess, der mit dem ersten Schritt begonnen hat. Heute, nach etwas einem halben Jahr, ist das Laufen mein Ausgleich, mein Anker und mein Motor zugleich.