„Richtiger Weg“

Ägyptens Präsident Sisi lobt Friedensplan für Gaza

Außenpolitik
06.10.2025 12:09
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi(Bild: AFP/KHALED DESOUKI)

Vor den Verhandlungen zum Gaza-Krieg hat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump gelobt. Er danke Trump für die Initiative für eine Waffenruhe nach „zwei Jahren Krieg, Genozid, Töten und Zerstörung“, sagte al-Sisi in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Eine Waffenruhe, die Freilassung von Geiseln und Häftlingen und Schritte zur Anerkennung eines Palästinenserstaats bedeuteten, dass „wir auf dem richtigen Weg sind zu anhaltendem Frieden und bleibender Stabilität“.

Ägypten fürchtet um eigene Sicherheit
Al-Sisi sprach anlässlich des 6. Oktober, den Ägypten als „Tag der Streitkräfte“ feiert. An diesem Tag überfielen Ägypten und Syrien 1973 mit arabischen Verbündeten den Nachbarn Israel, um Gebiete zurückzuerobern, die Israel 1967 eingenommen hatte. 1979 schlossen Ägypten und Israel schließlich einen Friedensvertrag. Mit Blick auf den Krieg im benachbarten Gazastreifen ist Ägypten auch um die eigene Sicherheit besorgt.

Bei den Gesprächen im ägyptischen Ort Sharm el Sheikh soll es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg gehen und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge. Fragen wie die Entwaffnung der Hamas und ein israelischer Truppenrückzug aus dem Gazastreifen sind noch umstritten.

