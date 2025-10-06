Ägyptens Präsident Sisi lobt Friedensplan für Gaza

Ägypten fürchtet um eigene Sicherheit

Al-Sisi sprach anlässlich des 6. Oktober, den Ägypten als „Tag der Streitkräfte“ feiert. An diesem Tag überfielen Ägypten und Syrien 1973 mit arabischen Verbündeten den Nachbarn Israel, um Gebiete zurückzuerobern, die Israel 1967 eingenommen hatte. 1979 schlossen Ägypten und Israel schließlich einen Friedensvertrag. Mit Blick auf den Krieg im benachbarten Gazastreifen ist Ägypten auch um die eigene Sicherheit besorgt.