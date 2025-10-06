Trotz Friedensgespräche: Beschuss aus Israel

Am Dienstag jährt sich der Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas zum zweiten Mal. Aber erstmals gibt es tatsächlich Grund zur Hoffnung auf baldigen Frieden. US-Präsident Donald Trump hatte am 29. September einen 20-Punkte-Plan für Gaza vorgelegt, dem Israel sofort und die Hamas am Freitag in Teilen zugestimmt haben. Die Palästinenserorganisation bekundet jedenfalls, „sehr interessiert“ an einer Einigung mit Israel zu sein.