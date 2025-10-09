Helfer packen bei Untersberg-Hütte kräftig mit an

Nach einem turbulenten Jahr geht das Zeppezauerhaus am Salzburger Untersberg in Richtung Saisonende. Die Zukunft der Hütte ist nun endlich gesichert: Ab kommenden Jahr wird die Gemeinde Grödig der Hauptpächter sein, viele Arbeiten werden in Eigenregie erledigt.
Wegen zu hoher nötiger Investitionen wollte der Salzburger Alpenverein das beliebte Zeppezauerhaus auf dem Untersberg zumindest vorübergehend schließen. Den Pächtern wurde kurzfristig der Vertrag gekündigt. Auch ein Verkauf stand im Raum.
Dazu wird es in den kommenden zehn Jahren allerdings nicht kommen. So lange soll die Vereinbarung zwischen der Untersberggemeinde Grödig und dem Alpenverein laufen. Um die Instandhaltung werden sich das Pächterpaar Uschi und Anton mit Grödig zusammen kümmern und auch finanzieren.
Gemeinde verwaltet Spendenkonto
Ganz alleine sind sie dabei nicht, sondern können auf Unterstützung vieler Bergkameraden setzen. Unter dem Motto „Gemeinsam für‘s Zeppezauerhaus“ wird Hilfe für die Berghütte organisiert. Ein Spendenkonto wurde bereits eingerichtet. Verwaltet wird dieses durch die Gemeinde.
„Sämtliche Gelder laufen in notwendige Arbeiten auf der Hütte“, erklärt Bürgermeister Herbert Schober und fügt hinzu: „Auch die ganzen Pachteinnahmen werden ins Zeppezauerhaus laufen. Da werden wir keine öffentlichen Gelder benötigen.“
Neben der finanziellen Hilfe wird auch händisch angepackt. Viele Handwerker vom Tischler bis zum Elektriker zeigen sich bereit mitzuhelfen. So wurde schon die Fenster getauscht. Als Nächstes wird der Technikraum isoliert. Das spart natürlich viel Geld und soll den Weiterbestand sichern. Für die nötigen neuen Batteriespeicher für die Photovoltaikanlage kommt die Gemeinde auf.
Die angedrohte Schließung der beliebten Hütte hatte in diesem Jahr zu zahlreichen Protesten geführt. Am Ende hat der Salzburger Alpenverein über das Schicksal seine Mitglieder entscheiden lassen. Diese stimmten für einen Verkauf des Zeppezauerhauses. Andere Schutzhütten hätten mit diesem Geld saniert werden können.
Dazu wird es jetzt vorerst nicht kommen. In zehn Jahren, wenn der Pachtvertrag dann ausläuft, könnte es doch zum Verkauf kommen. Laut Schober sind mittlerweile auch alle Bedenken des Alpenvereins hinsichtlich steuerliche Probleme vom Tisch. Das hat das Finanzamt schriftlich mitgeteilt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.