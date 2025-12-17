Alko-Lenker blieb auf Skipiste mit Auto stecken

Kuriose Situation in Neukirchen am Großvenediger: Ein Ungar blieb am Dienstagabend mit seinem Auto, nach dem er von der Apres-Ski-Hütte kam, auf der Skipiste stecken. Zuvor war er von der Gemeindestraße abgekommen. Der 29-Jährige hatte 1,66 Promille intus. Den Führerschein ist er los.