Alko-Lenker blieb auf Skipiste mit Auto stecken

Kuriose Situation in Neukirchen am Großvenediger: Ein Ungar blieb am Dienstagabend mit seinem Auto, nach dem er von der Apres-Ski-Hütte kam, auf der Skipiste stecken. Zuvor war er von der Gemeindestraße abgekommen. Der 29-Jährige hatte 1,66 Promille intus. Den Führerschein ist er los.
Ebenfalls am Dienstagabend wurde einem 32-jährigen Pongauer der Führerschein auf der Westautobahn bei Kleßheim abgenommen. Andere Autofahrer hatten den Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise bei der Polizei gemeldet. Der Alkotest ergab 1,72 Promille.
