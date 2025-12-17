Vorteilswelt
Verordnung

Radstadt wählt neuen Bürgermeister im März

Salzburg
17.12.2025 11:14
Radstadt wählt einen neuen Bürgermeister am 8. März.
Radstadt wählt einen neuen Bürgermeister am 8. März.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Wahl in der Stadtgemeinde wurde aufgrund des Todes von Bürgermeisterin Katharina Prommegger notwendig. Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte, wird die Wahl zum neuen Ortschef am 8. März 2026 stattfinden.

0 Kommentare

Mögliche Kandidaten der Bürgermeisterwahl müssen die Wahlvorschläge bei der Gemeindewahlbehörde bis 12. Jänner einbringen. Mit der Ausstellung von Wahlkarten ist ab Mitte Februar zu rechnen.

Bei der Bürgermeisterwahl 2024 konnten 3859 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben, rund 68 Prozent haben ihr Wahlrecht in Anspruch genommen.

