Radstadt wählt neuen Bürgermeister im März
Verordnung
Die Wahl in der Stadtgemeinde wurde aufgrund des Todes von Bürgermeisterin Katharina Prommegger notwendig. Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte, wird die Wahl zum neuen Ortschef am 8. März 2026 stattfinden.
Mögliche Kandidaten der Bürgermeisterwahl müssen die Wahlvorschläge bei der Gemeindewahlbehörde bis 12. Jänner einbringen. Mit der Ausstellung von Wahlkarten ist ab Mitte Februar zu rechnen.
Bei der Bürgermeisterwahl 2024 konnten 3859 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben, rund 68 Prozent haben ihr Wahlrecht in Anspruch genommen.
