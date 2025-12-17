Investor und Floriani bricht Lanze für Radstadt

Wenn Martin Klässner spricht, ist jedes Wort präzise, jeder Satz sitzt. Man merkt dem Start-Up-Gründer an, dass er schon zahlreiche Geldgeber für seine frühere Firma „has.to.be“ mit Worten überzeugen musste. Doch es war die Liebe, die den analytischen Klässner in den Pongau gebracht hat. Schon seit frühester Kindheit war er mit seiner Familie in Radstadt auf Skiurlaub. Dort lernte er auch eine Österreicherin kennen und zog ihr zuliebe aus München weg.