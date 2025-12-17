Leiharbeiter-Firma schlittert in die Pleite

Horror-Unfall im Lungau fordert zwei Todesopfer
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) am Mittwoch mitteilte, wird über die Hallwanger Firma maxxup GmbH ein Konkursverfahren eröffnet worden. Die Passiva betragen rund eine halbe Million Euro.
Insgesamt sind 50 Dienstnehmer und fünf Gläubiger von der Pleite betroffen. Grund für die Schulden dürften ausbleibende Aufträge während und nach der Corona-Pandemie sein.
Auch Einsparungen bei den Kunden der Leiharbeiterfirma dürften die Misere verschlimmert haben.
