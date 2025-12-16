Gleich zwei Alkolenker kamen von der Straße ab

Zwei alkoholisierte Autofahrer gingen der Polizei am Dienstagmorgen in Salzburg ins Netz. Ein Lenker aus Wiener Neustadt verursachte mit 1,66 Promille einen Unfall auf der Katschberg Bundesstraße (B99) und ein Gmundner wurde auf der B166 ohne Kennzeichen und mit 0,82 Promille in Annaberg erwischt.
An einer Mauer am rechten Fahrbahnrand endete die Alkofahrt für einen 21-jährigen Lenker aus Wiener Neustadt. Er war gegen fünf Uhr morgens auf der B99 in Untertauern unterwegs, als der Unfall passierte. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug selbst musste allerdings abgeschleppt werden – es war nicht mehr fahrtauglich.
Drei Stunden später, kurz nach acht Uhr, stoppte die Polizei einen 53-jährigen Gmundner, der in Schlangenlinien auf der B166 unterwegs war. Dieser gab an, dass er wegen Schmerzen auf dem Weg ins Krankenhaus sei und vergessen habe, seine Wechselkennzeichen zu montieren. Auf neue Schäden an seinem Auto angesprochen, gestand er nach einiger Zeit, dass er in Rußbach gegen einen Straßenpflock gefahren war.
Beide Lenker mussten ihre Führerscheine noch an Ort und Stelle abgeben. Sie werden zudem angezeigt.
