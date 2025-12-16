Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,7 und 0,8 Promille

Gleich zwei Alkolenker kamen von der Straße ab

Salzburg
16.12.2025 22:00
Die Polizei stoppte beide Alkolenker. (Symbolbild)
Die Polizei stoppte beide Alkolenker. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Zwei alkoholisierte Autofahrer gingen der Polizei am Dienstagmorgen in Salzburg ins Netz. Ein Lenker aus Wiener Neustadt verursachte mit 1,66 Promille einen Unfall auf der Katschberg Bundesstraße (B99) und ein Gmundner wurde auf der B166 ohne Kennzeichen und mit 0,82 Promille in Annaberg erwischt.

0 Kommentare

An einer Mauer am rechten Fahrbahnrand endete die Alkofahrt für einen 21-jährigen Lenker aus Wiener Neustadt. Er war gegen fünf Uhr morgens auf der B99 in Untertauern unterwegs, als der Unfall passierte. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug selbst musste allerdings abgeschleppt werden – es war nicht mehr fahrtauglich. 

Drei Stunden später, kurz nach acht Uhr, stoppte die Polizei einen 53-jährigen Gmundner, der in Schlangenlinien auf der B166 unterwegs war. Dieser gab an, dass er wegen Schmerzen auf dem Weg ins Krankenhaus sei und vergessen habe, seine Wechselkennzeichen zu montieren. Auf neue Schäden an seinem Auto angesprochen, gestand er nach einiger Zeit, dass er in Rußbach gegen einen Straßenpflock gefahren war. 

Lesen Sie auch:
Wasser marsch! Die Floriani hatten bis Mitternacht einiges zu tun.
Alarm in Thalgau
Brennende Filteranlage sorgt für Feuerwehr-Einsatz
16.12.2025
Trotz Kontaktverbot
Verliebter Stalker rief 412 Mal in 57 Tagen an
16.12.2025

Beide Lenker mussten ihre Führerscheine noch an Ort und Stelle abgeben. Sie werden zudem angezeigt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KatschbergAnnabergWiener Neustadt
Polizei
UnfallAlkolenker
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
365.897 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
155.195 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.249 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf