Gleich zwei Alkolenker kamen von der Straße ab

Drei Stunden später, kurz nach acht Uhr, stoppte die Polizei einen 53-jährigen Gmundner, der in Schlangenlinien auf der B166 unterwegs war. Dieser gab an, dass er wegen Schmerzen auf dem Weg ins Krankenhaus sei und vergessen habe, seine Wechselkennzeichen zu montieren. Auf neue Schäden an seinem Auto angesprochen, gestand er nach einiger Zeit, dass er in Rußbach gegen einen Straßenpflock gefahren war.