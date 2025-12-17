Land Salzburg besitzt mehr als 3400 Grundstücke

Um eine vollständige Auflistung zu bekommen, musste der Rechnungshof bei allen Dienstellen des Landes anfragen, um Auskünfte zu bekommen. Der LRH fordert deshalb eine zentrale und vollständige Aufstellung über alle Grundstücke und Gebäude des Landes Salzburg zu erstellen. Auch welche Dienstellen mit der Verwaltung betraut sind. Auch eine zentrale Software für die Verwaltung der Verträge gibt es derzeit nicht, wieder LRH kritisiert.