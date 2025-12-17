Land Salzburg besitzt mehr als 3400 Grundstücke

Der Landesrechnungshof prüft alle Liegenschaften und Beteiligungen des Landes Salzburg. Für eine vollständige Liste waren drei Monate notwendig, weil es kein zentrales Register dafür gibt.
Der Landesrechnungshof Salzburg (LRH) wurde vom SPÖ-Landtagsklub mit der Prüfung der „Liegenschaften des Landes und der Beteiligungsunternehmen des Landes hinsichtlich Eigen- und Fremdnutzung“ beauftragt. Dabei ging es auch darum, ob Grundstücke für Wohnbau verwendet werden könnten.
Die Dienststellen gaben an, 60 Grundstücke, 10 Gebäude sowie die Teilfläche eines Grundstückes zur Aufgabenerfüllung nicht zu benötigen. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren von den 60 nicht benötigten Grundstücken vier Grundstücke sowie die Teilfläche bereits für Wohnbau vorgesehen. Insgesamt ist das Land Salzburg im Besitz von 3433 Grundstücken und 460 Gebäuden.
Um eine vollständige Auflistung zu bekommen, musste der Rechnungshof bei allen Dienstellen des Landes anfragen, um Auskünfte zu bekommen. Der LRH fordert deshalb eine zentrale und vollständige Aufstellung über alle Grundstücke und Gebäude des Landes Salzburg zu erstellen. Auch welche Dienstellen mit der Verwaltung betraut sind. Auch eine zentrale Software für die Verwaltung der Verträge gibt es derzeit nicht, wieder LRH kritisiert.
