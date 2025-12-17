Salzburgs jüngster Landesrat Aigner angelobt

Mit der Wahl und Angelobung des neuen Landesrates Maximilian Aigner (ÖVP) hat am Mittwoch die Sitzung des Salzburger Landtags begonnen, in der das Budget für 2026 beschlossen wird. Aigner wurde mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ sowie der SPÖ gewählt, dagegen stimmten die KPÖ Plus und Grüne.
Mit 25 Jahren und zwei Tagen ist Aigner der jüngste Landesrat in der Geschichte des Bundeslandes. Am Montag hatte er sich bereits dem Hearing im Landtag gestellt.
Aigner folgt auf den im Oktober überraschend verstorbenen Josef Schwaiger. In der schwarz-blauen Regierung in Salzburg ist er nun für die Bereiche Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Energie, Asylunterkünfte und Volkskultur zuständig. Der gebürtige Lungauer war bis kurz nach seiner Wahl im ÖVP-Parteipräsidium am 24. November als Mittelschullehrer in Lamprechtshausen (Flachgau) tätig.
Er war bis September Landesleiter der Landjugend in Salzburg und ist seit Juli 2025 in der Salzburger Volkspartei einer der vier Stellvertreter von ÖVP-Landesparteichefin Karoline Edtstadler.
