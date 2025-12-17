Salzburgs jüngster Landesrat Aigner angelobt

Mit der Wahl und Angelobung des neuen Landesrates Maximilian Aigner (ÖVP) hat am Mittwoch die Sitzung des Salzburger Landtags begonnen, in der das Budget für 2026 beschlossen wird. Aigner wurde mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ sowie der SPÖ gewählt, dagegen stimmten die KPÖ Plus und Grüne.