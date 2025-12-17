ÖBB-Fahrplanwechsel: Viele Gewinner und Verlierer

Durch das Gasteinertal geht es jetzt im Stundentakt. Das hat auch Auswirkungen auf den Salzburger Nahverkehr, führte stellenweise zu Kritik. Statt der S3 fährt jetzt die eigene Linie R3 ins Innergebirg. Die S3 verkehrt nur noch zwischen Golling und Freilassing. Einige Schüler und Pendler müssen daher in Golling umsteigen, um an ihr Ziel, etwa im Tennengau, zu gelangen. Etwaige Verspätungen können zum Problem werden.