Tourismus-Talente zeigen bei Olympia ihr Können

Einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein, ist der große Traum für viele Sportler. In wenigen Wochen wird er auch für Tourismusschüler aus Salzburg Wirklichkeit. Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) setzt bei den Winterspielen in Cortina auf vier führende Tourismusschulen des Landes, darunter jene in Bad Hofgastein.