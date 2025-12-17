Vorteilswelt
Tourismus-Talente zeigen bei Olympia ihr Können

Salzburg
17.12.2025 16:00
Für Tourismus- Talente aus Bad Hofgastein wird ein Traum wahr – sie reisen zu den Olympischen ...
Für Tourismus- Talente aus Bad Hofgastein wird ein Traum wahr – sie reisen zu den Olympischen Spielen und glänzen dort im Austria House.(Bild: ÖOC)

Schüler aus Bad Hofgastein und drei weiteren Schwerpunktschulen in Österreich reisen in wenigen Wochen nach Cortina d‘Ampezzo und erleben bei den Winterspielen 2026 unvergessliche Momente im Austria House.

0 Kommentare

Einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein, ist der große Traum für viele Sportler. In wenigen Wochen wird er auch für Tourismusschüler aus Salzburg Wirklichkeit. Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) setzt bei den Winterspielen in Cortina auf vier führende Tourismusschulen des Landes, darunter jene in Bad Hofgastein.

Die angehenden Touristiker erhalten die einmalige Chance, das Austria House im Herzen der venezianischen Dolomiten zu erleben. Dabei dürfen sie auch ihre eigenen Talente unter Beweis stellen.

„Die jungen Talente sind die perfekten Botschafter für das, wofür Österreich weltweit geschätzt wird: Herzlichkeit, höchste Servicequalität und eine unvergleichliche Kulinarik. Das Austria House ist eine einzigartige Plattform für die besten Tourismusschüler“, freut sich auch ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch.

In Bad Hofgastein spielt der Wintersport seit jeher eine wichtige Rolle, das „Griss“ um die sieben Startplätze war von Beginn an groß. Einige Schüler waren zuletzt auch bei der Ski-WM in Saalbach dabei. „Wir freuen uns darauf, auf absolutem Topniveau zu performen“ fiebert Fachvorstand Peter Donner den Tagen in Cortina bereits entgegen.

