Mehrere Verletzte bei Unfall im Frühverkehr
Straße gesperrt
Bei einem Unfall gegen 7 Uhr im Frühverkehr in St. Johann im Pongau wurden drei Personen verletzt. Eine Person wurde nach ersten Informationen dabei schwer verletzt. Die Landesstraße L269 musste gesperrt werden.
Noch sind keine genaueren Informationen zu dem Unfall vorhanden. Es sind drei Rettungswagen im Einsatz. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.
