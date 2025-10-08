Ex-Premier hält Neuwahlen für unwahrscheinlich

Lecornu selbst hielt Neuwahlen am Mittwochvormittag zwar noch für unwahrscheinlich als Ausweg aus der Regierungskrise. Er zeigte sich zuversichtlich, Präsident Emmanuel Macron zum Ablauf der Frist am Abend mehrere Lösungsvorschläge unterbreiten zu können.

Der Wunsch, dass Frankreich am Ende des Jahres einen Haushalt habe, sei so groß, „dass sich die Möglichkeit von Neuwahlen entfernt“, sagte Lecornu Mittwochfrüh. Er wolle als Nächstes mit der „republikanischen Linken“ darüber sprechen, welche „Konzessionen“ nötig seien, um deren Unterstützung zu erhalten.