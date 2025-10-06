Macron: Zurückgetretener Premier soll verhandeln

Wie berichtet, ist der französische Premierminister Sébastien Lecornu am Montag nach nur vier Wochen im Amt zurückgetreten. Die Bedingungen für eine stabile Regierung seien nicht mehr gegeben, sagte er. „Man kann nicht Premierminister sein, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.“ Lecornu warf den politischen Parteien mangelnde Kompromissbereitschaft und eine Blockadehaltung vor. Sie würden sich verhalten, als ob sie eine absolute Mehrheit hätten, obwohl das nicht der Fall sei.