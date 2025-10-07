Wie aus einem Rutschhang ein Schutzwald wird

Im Frühjahr 2023 geriet nach intensiven Regenfällen ein ganzer Berghang in der Vorarlberger Gemeinde Hörbranz in Bewegung: Fünf Wohnhäuser wurden dadurch zerstört. Nun wachsen auf dem Hang wieder die ersten Jungbäume.
Für die Gemeinde Hörbranz war die Hangrutschung im Frühjahr 2023 eine Katastrophe: Nach intensiven Niederschlägen wurden fünf Wohnhäuser, zwei Wirtschaftsgebäude, fünf Hektar Wald und etwa zehn Hektar landwirtschaftliche Fläche komplett zerstört. Auch eine wichtige Abwasserleitung, die von Eichenberg genau über den Bereich der Hangrutschung verlief, wurde abgerissen. Damit aber nicht genug, spitzte sich die Lage Ende 2023 nochmals dramatisch zu: Weitere zehn Wohnobjekte waren gefährdet – glücklicherweise beruhigte sich die Lage aber wieder, ohne weitere Schäden an Gebäuden hervorzurufen.
Schutzwälder enorm wichtig für Vorarlberg
Umgehend machte sich die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) an die Arbeit und plante die Wiederaufforstung des Hangs. Ziel der Baumpflanzungen ist es, den Wald wieder als funktionstüchtigen Schutzwald nutzen zu können. Ein solcher sichert Straßen, Wege und Siedlungen vor Lawinen, Muren, Steinschlag und Rutschungen. „Ohne intakte Schutzwälder wären rund zwei Drittel des Siedlungsraumes in Vorarlberg nicht bewohnbar“, erklärte Landesrat Gantner dazu.
Um eine stabile Waldstruktur zu schaffen, muss einiges beachtet werden. So braucht es standortangepasste Baumsorten und intensive Pflege, damit der Wald gegen die Einwirkungen von Elementargefahren und Klimaveränderungen tatsächlich widerstandsfähig wird.
Die Hoffnung wächst
Im Frühjahr 2025 startete zudem die Aktion „Aufbäumen“, eine gemeinsame Initiative von Gemeinde, Land und dem Waldverein Vorarlberg. In diesem Rahmen wurden insgesamt rund 5000 Pflanzen in den Hang gesetzt, sogar Schulklassen wirkten mit. Nun, wenige Monate später, lassen sich bereits die Früchte dieser Anstrengungen erkennen: Die Jungpflanzen sind gut angewachsen – der junge Schutzwald gedeiht prächtig.
