Wie aus einem Rutschhang ein Schutzwald wird

Für die Gemeinde Hörbranz war die Hangrutschung im Frühjahr 2023 eine Katastrophe: Nach intensiven Niederschlägen wurden fünf Wohnhäuser, zwei Wirtschaftsgebäude, fünf Hektar Wald und etwa zehn Hektar landwirtschaftliche Fläche komplett zerstört. Auch eine wichtige Abwasserleitung, die von Eichenberg genau über den Bereich der Hangrutschung verlief, wurde abgerissen. Damit aber nicht genug, spitzte sich die Lage Ende 2023 nochmals dramatisch zu: Weitere zehn Wohnobjekte waren gefährdet – glücklicherweise beruhigte sich die Lage aber wieder, ohne weitere Schäden an Gebäuden hervorzurufen.