Ortschef: „Wir können den Hang nicht aufhalten“

Noch besteht für die Siedlung am Fuße des Hanges keine akute Gefahr, das muss allerdings nicht so bleiben. Die Lage ist aus mehreren Gründen kritisch: Zum einen haben sich über das Wochenende rund 10.000 Kubikmeter Geröll, Schlamm und Holz hinter dem Damm aufgestaut und drücken auf diesen. Dieses Material muss also so schnell wie möglich weggeräumt werden, ansonsten dürfte der Wall beim nächsten Erdrutsch buchstäblich überschwemmt werden. Um die Arbeiten schnell und effizient durchführen zu können, braucht es allerdings eine Zufahrtsstraße. Diese wird aktuell provisorisch instand gesetzt, spätestens am Mittwoch sollte sie für Schwerfahrzeuge wieder befahrbar sein.