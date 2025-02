Berufung: Schlechte Nachrichten für Teichtmeister

Der verurteilte Burgschauspieler Florian Teichtmeister bekam dieser Tage unangenehme Post. Das Oberlandesgericht Wien hat über seine Berufung und die Berufung des Burgtheaters zum Schadensersatz, den er an das Haus am Ring zahlen soll, entschieden. Der 45-Jährige muss demnach weit tiefer in die Tasche greifen als vom Erstgericht entschieden.