Die Burg will mehr Geld von Teichtmeister

„Das Erstgericht kommt in seinem Urteil zutreffend zu dem Ergebnis, dass der Beklagte die klagende Partei rechtswidrig und schuldhaft geschädigt hat. Unrichtigerweise schränkt es jedoch den Schadenersatzanspruch der klagenden Partei wegen Mitverschuldens ein“, schreibt die Rechtsvertretung des Burgtheaters in der Berufung. Das Erstgericht habe in mehrfacher Weise die Rechtslage unrichtig beurteilt. Wie berichtet, wurden dem Burgtheater im Mai nur rund 20.000 der geforderten knapp 100.000 Euro zugesprochen.