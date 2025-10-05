Frau Waltraud will jetzt Gewichtheberin werden!

Top-Platzierung beim Frauen-Gewichtheben „sicher drin“

„Hier ist der Gesetzgeber gefragt“, erklärt er. Und fügt an: „Sonst könnte es sein, dass sich auch vor dem Grundwehrdienst so mancher junge Mann überlegt, eine Frau zu werden.“ Als nächsten skurrilen Coup plant Waltraud (die bisher auf eine körperliche Umwandlung verzichtet und ihre männlichen Geschlechtsteile behalten hat), bei Gewichtheben-Bewerben für Frauen teilzunehmen. „Ich habe mir die Voraussetzungen angesehen. Wenn ich wieder anfange zu trainieren, bekomme ich eine Top-Platzierung sicher hin.“

