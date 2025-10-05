Darum hat Wien noch eine Geister-U-Bahnstation

Am Hausfeld, rund um die neue Station, entstehen derzeit tausende neue Wohnungen. Eigentlich hätte die Station „An den alten Schanzen“ heißen sollen. Doch der Name war zu lang für die Stationsschilder. Nun wurde der „Lina-Loos-Platz“ daraus. Zu diesem Zeitpunkt sollen dann auch die ersten Anrainer einziehen. Aktuell werden in dem nahezu fertigen Stationsgebäude noch Evakuierungsübungen der Polizei durchgeführt.