Darum hat Wien noch eine Geister-U-Bahnstation

Mitten im Nichts: Bereits seit 13 Jahren fährt die U2 durch eine U-Bahnstation in der Donaustadt, ohne zu halten. Doch damit ist jetzt aber bald Schluss. Das steckt hinter der geheimen Haltestelle
Hundertneun U-Bahnstationen mit insgesamt fünf Linien gibt es in Wien. Mit der türkisfarbenen U5 wird 2026 eine sechste dazu kommen. Doch es gibt noch eine Neuerung im Netz der Wiener Linien.
Bereits im Jahr 2013 im Rohbau errichtet, gibt es in der Donaustadt eine Geister-U-Bahnstation, die nicht genutzt wird – zumindest noch nicht. Sie liegt inmitten von Feldern, zwischen den U2-Stationen Aspernstraße und Hausfeldstraße. Der Abstand beträgt dort 1580 Meter und ist damit der größte Abstand im Wiener Netz ohne Halt.
Dieser Rekord hält aber nicht mehr lange, denn die geheime Haltestelle dazwischen wird aktiviert. Ab 7. Jänner 2026 soll man hier ein- und aussteigen können. Doch warum erst nach so vielen Jahren?
Am Hausfeld, rund um die neue Station, entstehen derzeit tausende neue Wohnungen. Eigentlich hätte die Station „An den alten Schanzen“ heißen sollen. Doch der Name war zu lang für die Stationsschilder. Nun wurde der „Lina-Loos-Platz“ daraus. Zu diesem Zeitpunkt sollen dann auch die ersten Anrainer einziehen. Aktuell werden in dem nahezu fertigen Stationsgebäude noch Evakuierungsübungen der Polizei durchgeführt.
Wird mit der Eröffnung auch jede U2 bis in die Seestadt fahren? Von den Wiener Linien heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage: „Mit dem bestehenden Fahrplan der U2 ist der Bedarf der Fahrgäste bereits gut abgedeckt, dieser bleibt ab Eröffnung der neuen U2-Station vorerst gleich.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.