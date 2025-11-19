Anrainer fordern Tempolimit für mehr Sicherheit

Infrastruktur hat sich geändert

Für Dernoschnig sei das Problem in den vergangenen Jahren gewachsen. „Der ehemalige Marienhofweg hat sich als Verbindungsstraße nach Köstenberg und zu den Ossiacher Tauern als eine der meistbefahrenen Straßen im Ortsgebiet entwickelt. Dazu hat sich die Infrastruktur am Beginn der Köstenberger Straße sehr verändert. Ehemalige Frühstückspensionen wurden zu Mehrfamilienhäusern und Einrichtungen wie das Betreute Wohnen, Hauskrankenhilfe, Arztpraxen, das Sicherheitszentrum und die Eishalle sind entstanden“, berichtet die Anrainerin.