Schotten feiern Fallrückzieher und 50-Meter-Tor

Sensationeller Abend voller Drama

Ein „sensationeller Abend voller Drama“ schrieb die „Scottish Sun“ . Die Zeitung hielt fest: „Für eine ganze Generation von Schotten ist dies ein Moment, den sie noch nie erlebt haben. Ein Traum, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hat.“ BBC Sport berichtete über „27 Jahre voller Leid, von denen viele dachten, dass sie niemals enden würden. Es ist der Tag auf den eine Nation so lange gewartet hat“.