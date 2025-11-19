Schotten feiern Fallrückzieher und 50-Meter-Tor

Schottland löste mit einem spektakulären 4:2-Sieg gegen Dänemark das direkte WM-Ticket. Kieran Tierney war mit dem 3:2 in der dritten Minute der Nachspielzeit der Matchwinner. Das 4:2 von Kenny McLean, der von der Mittellinie ins leere dänische Tor traf, vollendete das Märchen. Aber am meisten gesprochen wurde über das 1:0 von Scott McTominay. Der Fallrückzieher wird in Schottland fix das Tor des Jahres.
Die Fans flippten komplett aus, die Reporter suchten nach Superlativen. Ein TV-Kommentator schrie: „Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Noch dazu auf der größtmöglichen Bühne beim Spiel, das du unbedingt gewinnen musst.“ Ein Kollege staunte am Mikrofon: „Schauen Sie mal, wie lang der in der Luft ist. Das ist ja wie früher bei Basketball-Gigant Michael Jordan.
Auch ein Däne gratulierte
Nachdem das Management von McTominay ein Bild vom Fallrückzieher auf Instagram gepostet hatte, bekam das epische Foto schnell über 300.000 Likes. Ex-Sturm-Spieler Rasmus Höjlund, der mit McTominay bei Napoli spielt und Dienstag Abend einen Elfmeter für Dänemark verwandelte, sagte fair: „Stark gemacht, Gratulation!“ Schottlands Ryder Cup-Held Robert MacIntyre schrieb begeistert unter das Foto: „Ich liebe dich!“
Sensationeller Abend voller Drama
Ein „sensationeller Abend voller Drama“ schrieb die „Scottish Sun“ . Die Zeitung hielt fest: „Für eine ganze Generation von Schotten ist dies ein Moment, den sie noch nie erlebt haben. Ein Traum, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hat.“ BBC Sport berichtete über „27 Jahre voller Leid, von denen viele dachten, dass sie niemals enden würden. Es ist der Tag auf den eine Nation so lange gewartet hat“.
