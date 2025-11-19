Polizei sucht jetzt dieses „lustige“ Räuber-Duo

Zwei unbekannte Männer sollen im Wiener Stadtpark ihr Unwesen getrieben haben und zwei Passanten brutal bedroht und ausgeraubt haben. Mit Stichbewegungen, Haarziehen und Gewalt forderten sie Geld von ihren Opfern ein. Bei der Flucht sollen sie sogar mit dem Tod gedroht haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den mutamßlichen Grinse-Tätern.
Zwei bislang unbekannte Männer sollen bereits am 29. Juli zwei Personen bedroht und unter Gewaltanwendung ausgeraubt haben. Ein Opfer berichtete, es wäre an den Haaren gepackt und mit einem metallischen Gegenstand bedroht worden, während der Täter mit kurzen Stichbewegungen seiner Drohung Ernsthaftigkeit verleihen wollte. Das Opfer lenkte daraufhin ein und händigte 100 Euro aus.
Mutige Passanten versuchten Duo aufzuhalten
Ein weiterer unbekannter Mann soll ein zweites Opfer am T-Shirt gepackt, mit Gewalt gedroht und schließlich 50 Euro aus dessen Geldbörse genommen haben. Als beide Täter flüchteten, versuchten drei Passanten, sie aufzuhalten. Doch einer der Männer soll in seine Jackentasche gegriffen und gedroht haben, jemanden umzubringen, falls man sie weiter verfolgt.
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei konnte nach der Tat Fotos der Verdächtigen sichern. Zumindest darauf zeigen die Männer keine Spur von Reue und grinsen frech in die Kamera. Der erste Mann soll etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß, dünn und dunkelhäutig sein und einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Der zweite Verdächtige soll ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt, etwa gleich groß, dünn und schwarzhaarig sein und dunkle Kleidung sowie eine schwarz-weiße Schirmkappe getragen haben.
Die Wiener Polizei bittet um Hinweise – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-62213.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.