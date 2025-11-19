Polizei sucht jetzt dieses „lustige“ Räuber-Duo

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei konnte nach der Tat Fotos der Verdächtigen sichern. Zumindest darauf zeigen die Männer keine Spur von Reue und grinsen frech in die Kamera. Der erste Mann soll etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß, dünn und dunkelhäutig sein und einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Der zweite Verdächtige soll ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt, etwa gleich groß, dünn und schwarzhaarig sein und dunkle Kleidung sowie eine schwarz-weiße Schirmkappe getragen haben.