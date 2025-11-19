Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angriffe im Stadtpark

Polizei sucht jetzt dieses „lustige“ Räuber-Duo

Wien
19.11.2025 12:09
Todesdrohung, Haareziehen und Rauferei: Im Wiener Stadtpark spielten sich Ende Juli bedrohliche ...
Todesdrohung, Haareziehen und Rauferei: Im Wiener Stadtpark spielten sich Ende Juli bedrohliche Szenen ab.(Bild: Christian Jauschowetz, LPD Wien)

Zwei unbekannte Männer sollen im Wiener Stadtpark ihr Unwesen getrieben haben und zwei Passanten brutal bedroht und ausgeraubt haben. Mit Stichbewegungen, Haarziehen und Gewalt forderten sie Geld von ihren Opfern ein. Bei der Flucht sollen sie sogar mit dem Tod gedroht haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den mutamßlichen Grinse-Tätern.

0 Kommentare

Zwei bislang unbekannte Männer sollen bereits am 29. Juli zwei Personen bedroht und unter Gewaltanwendung ausgeraubt haben. Ein Opfer berichtete, es wäre an den Haaren gepackt und mit einem metallischen Gegenstand bedroht worden, während der Täter mit kurzen Stichbewegungen seiner Drohung Ernsthaftigkeit verleihen wollte. Das Opfer lenkte daraufhin ein und händigte 100 Euro aus.

Mutige Passanten versuchten Duo aufzuhalten
Ein weiterer unbekannter Mann soll ein zweites Opfer am T-Shirt gepackt, mit Gewalt gedroht und schließlich 50 Euro aus dessen Geldbörse genommen haben. Als beide Täter flüchteten, versuchten drei Passanten, sie aufzuhalten. Doch einer der Männer soll in seine Jackentasche gegriffen und gedroht haben, jemanden umzubringen, falls man sie weiter verfolgt.

Nach diesen beiden Tätern (s. Bild oben) sucht die Wiener Polizei. Um Hinweise wird dringend ...
Nach diesen beiden Tätern (s. Bild oben) sucht die Wiener Polizei. Um Hinweise wird dringend gebeten.(Bild: LPD Wien)

Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei konnte nach der Tat Fotos der Verdächtigen sichern. Zumindest darauf zeigen die Männer keine Spur von Reue und grinsen frech in die Kamera. Der erste Mann soll etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß, dünn und dunkelhäutig sein und einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Der zweite Verdächtige soll ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt, etwa gleich groß, dünn und schwarzhaarig sein und dunkle Kleidung sowie eine schwarz-weiße Schirmkappe getragen haben.

Die Wiener Polizei bittet um Hinweise – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-62213.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 5°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
-2° / 5°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
-2° / 4°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
-2° / 4°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
-4° / 4°
Symbol heiter

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.875 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.039 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.964 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
762 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Angriffe im Stadtpark
Polizei sucht jetzt dieses „lustige“ Räuber-Duo
„Red Wednesday“
Darum leuchten heute Hunderte Kirchen rot
Mit Messer bedroht
20-Jähriger schlägt Kopf von Freundin gegen Wand
„Krone“-Kommentar
Diese Politiker können wir sofort einsparen!
„Werdet alle sterben“
Gerichtslehrling drohte mit Amoklauf: Bewährung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf