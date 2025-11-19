Vorteilswelt
Panne bei Fahndung

Junger Serieneinbrecher gefasst: Er ist erst 14!

Wien
19.11.2025 12:51

Erfolg der Wiener Polizei: Nach mehreren Einbruchsdiebstählen im Bezirk Döbling und Favoriten hat die Polizei am späten Montagnachmittag einen Tatverdächtigen festnehmen können. Der mutmaßliche Täter ist gerade erst strafmündig ...

Kurz vor 18 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Der Anrufer gab an, einen gesuchten Räuber gesehen zu haben, der kurz zuvor an einem Überfall beteiligt gewesen sein soll. Mehr als ein Dutzend Beamte machten sich daraufhin zum Einsatzort in der Antonie-Alt-Gasse auf.

Tatsächlich entdeckten die Polizisten den mutmaßlichen Täter und konnten ihn wenig später anhalten. Ein Leserreporter hielt den Einsatz auf Fotos und per Video fest.

(Bild: Leserreporter)
(Bild: Leserreporter)
(Bild: Leserreporter)
(Bild: Leserreporter)

Verdächtiger noch blutjung
Es stellte sich heraus: Der Verdächtige ist erst 14 Jahre alt, berichtete die Wiener Polizei am Mittwoch. Er steht im Verdacht, mindestens drei Einbruchsdiebstähle im 10. und 19. Bezirk begangen zu haben. Der Bursche verweigerte die Aussage, Fotos und Videos seien aber auf seinem Handy sichergestellt worden, hieß es. Der junge Afghane sei nach der sofortigen Einvernahme an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, die Ermittlungen laufen.

Bei dem Einsatz kam es allerdings zu einer Panne: Ein Polizeibus blieb im Rasen der begrünten Straßenbahn-Gleise stecken. 

Folgen Sie uns auf