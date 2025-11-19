Junger Serieneinbrecher gefasst: Er ist erst 14!

Verdächtiger noch blutjung

Es stellte sich heraus: Der Verdächtige ist erst 14 Jahre alt, berichtete die Wiener Polizei am Mittwoch. Er steht im Verdacht, mindestens drei Einbruchsdiebstähle im 10. und 19. Bezirk begangen zu haben. Der Bursche verweigerte die Aussage, Fotos und Videos seien aber auf seinem Handy sichergestellt worden, hieß es. Der junge Afghane sei nach der sofortigen Einvernahme an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, die Ermittlungen laufen.